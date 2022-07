El Gran Wyoming ha acudido a laSexta Noche para presentar su nuevo programa en ATRESplayer Premium, "Usted está aquí", que se estrena el próximo 24 de julio. Con motivo de este formato, el cómico y cara visible de El Intermedio ha analizado la actualidad y, en concreto, la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, uno de los rostros más conocidos de la política española.

"Sorprende", ha calificado el presentador a la líder del PP madrileño, de quien ha dicho que es "agresiva", con "mala educación" y "falta de respeto sistemática" en la Asamblea madrileña cuando no mira a la cara a sus adversarios políticas. "Esta mujer tiene un cargo institucional, no es una 'hooligan' de partido. Debería ser la presidenta de todos los ciudadanos", ha afirmado Wyoming. "No hablo de ideología, hablo de educación elemental. Hay tal abismo que a mí me desespera que la gente no sepa distinguir", ha rematado. Puedes ver el fragmento y su reacción a diversas intervenciones de Ayuso en el vídeo principal de esta información.