Vivir de alquiler envejece incluso más que fumar. Es la conclusión de un estudio realizado en Reino Unido, cuyas conclusiones han sido analizadas por los colaboradores de laSexta Xplica. "Que vivir de alquiler te recorte la vida no es verdad. Lo que te recorta la vida es ser pobre", afirma Gonzalo Bernardos.

El economista recuerda que normalmente las personas que viven de alquiler "tienen menos renta y menos riqueza que los propietarios". "Hay una diferencia importante entre el que tiene un buen caudal y el que no lo posee. Pero concluir esto, a mí, como académico, me da vergüenza. No es verdad que el alquiler acorte la vida", mantiene el economista, como puede observarse en el vídeo superior.

Otro de los colaboradores, no obstante, ha mostrado su disconformidad con las tesis de Bernardos. "Cualquier médico te va a decir que la ansiedad acorta la vida. Tener un problema a la hora de pagar el alquiler, tener que estar pensando a qué dedico mi sueldo, a pagar el alquiler o darle de comer a mis hijos...", ha defendido.