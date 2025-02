Gonzalo Bernardos, sobre los impuestos: "No es socialista hacerles pagar a los del salario mínimo un impuesto"

En el debate de La Sexta Xplica, el economista ha cuestionado a María Jesús Montero y la política fiscal actual: "No le cuesta 2.000 millones de euros que quienes cobran el salario mínimo no paguen impuestos, sino 162 euros".

El choque entre PSOE y Sumar por la tributación del Salario Mínimo Interprofesional ha marcado el debate político y ha llegado a laSexta Xplica, donde se planteó la pregunta: ¿España es un "infierno fiscal"?

Según el economista Gonzalo Bernardos, "no es ni socialista ni progresista que quienes cobran el salario mínimo paguen impuestos, ya que, en proporción a sus ingresos, son los que más pagan de IVA".

Dirigiéndose directamente a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, Bernardos ha criticado la política fiscal actual: "No le cuesta 2.000 millones de euros que quienes cobran el salario mínimo no paguen impuestos, sino 162 euros. Lo que debería hacer el Gobierno no es solo elevar el mínimo exento, sino establecer una desgravación específica para estos salarios".

Además, ha señalado que "en España, los principales impuestos están en máximos históricos, excepto el que afecta a las grandes empresas".

Por último, el economista expresa su apoyo a empresarios como Amancio Ortega y Juan Roig, que han decidido mantener sus inversiones en España, y critica la decisión del inversor inmobiliario Pascual Ariño de trasladarse a Andorra para evitar impuestos: "Andorra puede quedárselo, pero Hacienda debe vigilar que pase más de 183 días allí y que pague las multas correspondientes".