"¿Dónde están todos aquellos políticos y todos aquellos que decían 'vive de alquiler, seamos europeos'?", se pregunta Gonzalo Bernardos, que recuerda en laSexta Xplica que "hoy en día, el alquiler en las grandes ciudades y en las medianas cuesta más que una cuota hipotecaria". Además, el economista asegura que "la cuota hipotecaria va a disminuir porque van a disminuir los tipos de interés".

"Lo que tiene que quedar muy claro es que el señor que ahorra y pone una vivienda en alquiler permite que haya un inquilino. Si no hubiera propietarios, no habría inquilino", reivindica Bernardos, que asegura que la vivienda -que considera un "dramón" y "el principal problema social" en España-, "tiene un único culpable: unos políticos mentirosos que no les ha interesado la vivienda para nada, que solo la utilizan para engañar a la gente y ganar votos".

En este sentido, el profesor cita las cifras de viviendas de protección oficial en alquiler en 2017 y 2022 y lanza un mensaje a la clase política: "Dejen, señores políticos, de tomarnos el pelo y tómenselo en serio, reformen el urbanismo y permitan que se construya mucha vivienda de protección oficial de alquiler para que los humildes, aquellos que puedan comprar una vivienda, puedan alquilar a un precio adecuado".