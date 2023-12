En un programa de laSexta Xplica de hace meses, Gonzalo Bernardos reflexionó sobre el aumento de los precios en los supermercados. "Aquí en España ha ocurrido el milagro de los panes y los peces, pero en sentido inverso", explicó el economista, que detalló que "los precios han subido el 16,7%, pero ninguna cadena de supermercados lo ha subido". "Yo lo explico, porque no es verdad, no nos están contando la verdad a los consumidores", insistió Bernardos, que afirmó que no se creía que los supermercados hubiera bajado sus beneficios.

"La cadena productiva lo dice, el agricultor no está mejor, el transportista no está mejor, la industria también se queja... entonces solo me quedan los supermercados", insistió Bernardos, que afirmó que "los beneficios todos los que somos economistas sabemos que hay muchas maneras de disimularlos". "Los guardo hoy para sacarlos mañana", destacó Bernardos, que mandó un mensaje a Juan Roig, dueño de Mercadona: "Si usted se sacrifica tanto, demuéstrenoslo y haga lo que han hecho en Francia".

"No les pido cientos de millones de euros, les pido que tengan un detalle y permitan a los más humildes llegar mejor a final de mes", insistió el economista.