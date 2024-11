Gonzalo Bernardos ha cargado contra Paloma Martín, de 'Lideremos', por hacer criticado a los pensionistas actuales. El economista ha defendido que los pensionistas "se han ganado" lo que están cobrando ahora.

"Nos has tomado el pelo, tú no eres de Lideremos, eres de 'Retrocedamos al siglo XIX'. No te puedes ni imaginar los esfuerzos que he hecho para no interrumpirte. Las pensiones no se tocan. El poder adquisitivo de las pensiones es lo que tienen que defender los políticos. Por la sencilla razón de que las personas que ahora está jubiladas se lo han ganado", le ha replicado a la empresaria.

Además, Bernardos ha asegurado que las pensiones que están cobrando es algo que ellos mismos han generado: "Y las pensiones no son ningún fraude porque, como ha aparecido en diferentes estudios, el dinero que han puesto los trabajadores que ahora son periodistas les ha rentado el 84,9%. Otra cosa es los jóvenes, pero los pensionistas que ves aquí han tenido poco ocio y han trabajado muchísimas horas, han tenido más de un trabajo, han podido tener hijos en una situación peor que la vuestra".