Tras escuchar el testimonio de algunos trabajadores, quienes denunciaron la precariedad de su situación, durante uno de los debates de la Sexta Xplica, Gonzalo Bernardos cargó directamente contra los políticos. Les acusó de tratar la realidad social en las cámaras. "Yo lo que estoy viendo aquí no lo veo ni en el Congreso ni en el Senado", señaló el experto al mismo tiempo que aseguraba a todos los presentes que los dirigentes no están haciendo caso a sus problemas.

Para Bernardos los sectores afectados van más allá de los representados en el programa. "Médicos, enfermeros, camareras de piso, terapeutas ocupacionales, agricultores, ganaderos, operadores logísticos... Todo el país en gran medida las está pasando canutas. Y no desde hace poco. Desde 2008. Llevamos, ininterrumpidamente, 14 años desastrosos, y no se ve una salida a esto", apuntó el experto en Economía no sin antes añadir la raíz del problema.

"Este país lleva bastante tiempo con unas pocas grandes empresas que se forran en todo momento mientras el gran número de pequeños empresarios, de microempresarios y de trabajadores está cada vez peor. A este país hay que darle una vuelta, hay que cambiarlo completamente porque si no vamos a una revolución social", añadió.

