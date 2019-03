Geristóforos, profesor griego de español: "No hay demasiados funcionarios, sino un sistema público mal organizado"

'LASEXTA NOCHE' REÚNE A UN PARTIDARIO DEL 'SÍ' Y OTRO DEL 'NO'

'LaSexta Noche' reúne en Grecia a dos ciudadanos con distintas visiones del futuro del país que también votaron diferentes opciones en el referéndum. Basilius, un diplomático retirado observa con distancia los resultados de la consulta: "No creo que la mayoría de los griegos que votaron 'no' supieran qué votaban". Para Geristóforos, profesor de español, el problema es estructural: "No hay demasiados funcionarios, sino un sistema público mal organizado". Ambos coinciden en que una salida del euro de Grecia sería desastrosa, y apuntan diferencias entre Pablo Iglesias y Tsipras. "El señor Iglesias es diferente de Tsipras porque es más humano y organizado", explica Basilius.