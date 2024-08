El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se han reunido este viernes en La Palma, donde han abordado, principalmente, la crisis migratoria del archipiélago. Un encuentro donde el Ejecutivo ha insistido en que la única solución es la reforma de la Ley de Extranjería, presionando para que el Partido Popular se una tras rechazarla el pasado julio: "Es urgente y necesaria".

Sin embargo, que la cuestión haya provocado un debate político se debe a que Gobierno y oposición lo han utilizado para "dirimir sus cuitas políticas internas y no internas", según Gabi Sanz: "Lo que me preocupa de esto es que es un debate sumamente hipócrita. Aquí hay 2.000 niños ucranianos refugiados de la guerra y no ha habido ningún problema. El drama es que el Gobierno y la oposición están cogiendo a unos niños de escudos humanos para dirimir sus cuitas políticas internas y no internas".

"El Gobierno podía haber negociado con el PP y el PP bien hará en no mirar por el espejo retrovisor a Vox para ver quién es más ultraderecha o no", ha concluido.