Maksims Pustovoitovs, estudiante, contó en laSexta Xplica que lleva "cinco años trabajando de camarero". Sin embargo, cuando intentó buscar un piso, "e incluso teniendo los ahorros para pagar 700 euros al mes", la inmobiliaria le dijo que "al no tener ingresos de 1.700 o 2.000 euros" no le daba el alquiler. "Y aún teniéndolos, tenía que poner un mes de fianza, un mes para la inmobiliaria, un mes a pagar y un mes para el depósito, más los gastos", señaló, a lo que añadió que "esto no es ninguna mentira".

En la actualidad, Maksims vive en una habitación de Bilbao y paga 350 euros al mes, aunque ha llegado a pagar hasta 500 euros por una sola habitación en las afueras de la ciudad. El joven afirmó que es fundamental tener "buenos ingresos" para poder tener acceso a una vivienda: "La situación que tuve a los 18 años es tener que estudiar seis horas en la universidad, después ir a un trabajo, cobrar mis 1.200 euros -con suerte- trabajando ocho horas, cinco días a la semana", contó, tras lo que confesó que si quita 500 euros, le "quedan 700 para vivir".