Paco Marhuenda expresó en laSexta Noche que no cree que "la mala relación del rey Juan Carlos con la reina Letizia tenga nada que ver con que es plebeya". "Es como pensar que Juan Carlos vivía en una galaxia paralela, cuando él sabía perfectamente la realidad. Una de sus hijas se había casado con un aristócrata menor que no era de gran familia y la otra con un jugador de balonmano", señaló el periodista.

Así, el director de 'La Razón' reconoció estar "más a favor de la reina Letizia". "No te lo voy a negar, y no es porque sea la reina", manifestó Marhuenda, quien insistió en que "a Don Juan Carlos no le caía bien Letizia", pero aseguró que no tenía nada que ver con que Letizia "fuera una persona sin título nobiliario".