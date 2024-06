La entrada de Alvise Pérez y su partido en el Parlamento Europeo tras las elecciones ha generado una infinidad de reacciones, especialmente su fama conseguida a través de un canal de Telegram. Y su llegada, para Esther Ruiz, es un "aviso a navegantes".

"La sarta de barbaridades ya no tiene límites. Me preocupa que todos los votantes de esta persona hayan leído todo lo que pone en Telegram y aún así le hayan votado. Eso es bastante preocupante. A lo mejor el problema no solo lo tiene Alvise. Este supuesto antisistema, ya forma parte del sistema, vive de él y cobra del sistema con dinero de todos", ha señalado.

Además, ha analizado lo que supone la llegada del líder de Se acabó la fiesta al Parlamento Europeo: "Esto responde a la tendencia de extrema derecha en Europa y que aquí en España hemos normalizado de que el PP gobierne con Vox, con la extrema derecha, y no pase nada. La aparición de Alvise es un toque de atención por haber normalizado este tipo de cosas y tenemos que poner un ojo en vigilar la ropa porque se vienen curvas. Y es un aviso de navegantes de los partidos conservadores que se pliegan a la extrema derecha porque al final acaban devorados por ella".