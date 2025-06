Esteban Urreiztieta: "Es inevitable comparar cómo actuó el PSOE con Ábalos y con Leire Díez; con él fue contundente"

Tras la entrevista de José Yélamo a José Luis Ábalos en laSexta Xplica, Esteban Urreiztieta, subdirector de 'El Mundo', expresó que para él "es inevitable comparar cómo actuó el PSOE con Ábalos, y cómo ha actuado con Leire Díez". "Cuando en febrero de 2024 estalla el caso Koldo y la acción judicial no se dirigía entonces contra la figura de Ábalos, el PSOE y el Gobierno fueron extraordinariamente contundentes. Le pidieron que entregara el acta y le suspendieron cautelarmente de militancia", recordó el periodista.

Sin embargo, según señaló Urreiztieta, "a la señora Leire Díez, siendo aparentemente una militante del PSOE de una relevancia infinitamente inferior que Ábalos, que era el número 2 del partido, la formación socialista está teniendo unas cautelas que no tuvo con quien era la mano derecha del presidente del Gobierno". "Se le ha abierto simple y llanamente un expediente informativo, pero no se ha atrevido el partido a suspenderla de militancia", criticó el subdirector de 'El Mundo', quien destacó que el PSOE "tiene la posibilidad de emprender acciones legales y no lo ha hecho".