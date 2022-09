Íñigo Errejón ha visitado el plató de laSexta Noche, donde ha abordado diversos temas de actualidad. Entre ellos, la cuestión de la supresión del impuesto de patrimonio, así como las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en las que destacaba la necesidad de los impuestos, pero a la vez sacaba pecho asegurando que, con las rebajas fiscales, los madrileños han ahorrado dinero y "nos hemos convertido en la primera economía de España".

"Esto es un despropósito", afirma rotundo Errejón, que explica que "el Partido Popular ha abierto una nueva carrera por a ver quién le regala más dinero a los millonarios". "A muchos de esos les hemos ayudado durante la pandemia, están recibiendo mucho dinero de fondos europeos, les hemos pagado los ERTEs con dinero público", explica el portavoz de Más País en el Congreso que también defiende que "han sido los primeros en ponerse a la cola cuando venían mal dadas y ahora que se les pide un esfuerzo, reivindican su derecho al egoísmo".

En el vídeo sobre estas líneas, Errejón explica cómo funciona el impuesto de patrimonio y los motivos por los que esta supresión no sólo no beneficia al español de a pie, sino que sirve para "recortar a los servicios públicos del 99% para hacerle un regalo al 1%, que no usa los servicios públicos y que la vida le va de maravilla".