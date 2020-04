El periodista Jonan Basterra está a un paso de poder abandonar el hospital de IFEMA tras su ingreso por coronavirus. "Ya solo me falta mejorar el nivel de oxígeno", explica.

"Lo noté un día después de hacer la compra, que empecé a tener escalofríos, sudores, algo de tos, dolores articulares y había perdido el sentido del gusto y del olfato", relata Basterra.

En ese momento decidió permanecer completamente aislado en su domicilio, donde comenzó a ver cómo empeoraba su fiebre y cada vez tosía más. "Me dolía el pecho y el abdomen como si me hubieran dado una paliza. Toser me daba miedo", asegura.

Jonan Basterra continúa explicando que solo podía estar en la cama y la fiebre subía hasta 37,9, aunque trataba de controlarla con paracetamol.

Finalmente, tuvo que acudir al hospital y fue trasladado a IFEMA, donde ha mejorado mucho y ya espera para poder volver a casa: "Tengo ganas, pero ninguna prisa. Yo ya he ganado".