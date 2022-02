"Mi opinión es que no va a haber ninguna guerra porque no puede haber una guerra ahora". Así de tajante se ha expresado Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, en laSexta Noche a la hora de analizar el conflicto que mantienen actualmente Rusia y Ucrania. En el programa, el líder autonómico ha justificado su opinión señalando que "antes se hacían (las guerras) porque había alguna posibilidad de que alguien las ganara, pero ahora no la gana nadie".

Revilla ha confesado que ha llegado a "pensar incluso que estas tensiones están provocadas para mantener una industria, la del armamento, que es con la farmacéutica es una de las más importantes". Y ha ahondado en esta cuestión: "Es una burrada lo que representa en todos los países. Hay que crear alguna tensión para que los países sigan llevándose tanques, fusiles o bombas. Pero no una guerra".

"Si la hubiera, ya no haría falta el cambio climático porque se acabaría la humanidad", ha añadido el presidente de Cantabria, que ha insistido en que "no puede haber ahora un ganador" si se desarrollase un conflicto de estas características. Sobre este último punto, ha zanjado: "Esa es la gran ventaja que hay ahora para que no haya una tercera guerra mundial, porque sería el fin del planeta".