La carrera de Loles Léon como actriz comenzó en los años 70, "en pleno franquismo", tal y como ha señalado José Yélamo en laSexta Noche. "Era complicado en esa época. Yo llegué sola a Madrid con una cesta de mimbre y siendo una mujer y estando sola... había más problemas", ha recordado.

La artista ha contado que llegó a Madrid "con un contrato de dos meses". Sin embargo, "al día siguiente de estrenar en sala", la echaron. "Me busqué la vida, dónde dormir. No tenía dinero ni para una pensión, pero tenía amigos que me dejaban dormir en su casa, en un garaje, en una escuela de música...", ha expresado, a lo que ha añadido que llamó "a todas las puertas".

Loles León se encuentra representando en el madrileño teatro de La Latina la obra 'Una noche con ella' hasta el 13 de marzo.