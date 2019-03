Sabina: "He hecho muchas canciones sobre putas pero quienes las pagan con tarjetas black no me merecen una canción, sólo desprecio"

LOS CORRUPTOS ESPAÑOLES NO TIENEN HUECO EN SU REPERTORIO

Iñaki López pregunta a Joaquín Sabina sobre la corrupción en nuestro país y sus protagonistas, con personajes como Bárcenas a la cabeza. El cantante descarta que el extesorero del PP o quienes siguen este tipo de práctica puedan entrar en su repertorio y sentencia: "Yo he hecho muchas canciones sobre putas pero quienes las pagan con tarjetas black no me merecen una canción, sólo desprecio". Sabina además reflexiona que no sólo los corruptos son responsables de los problemas en este país, también quienes les votan. "No están libres de culpa quienes votaron a los corruptos en Valencia o en un montón de pueblos andaluces".