El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha aprovechado su entrevista en laSexta Noche para lanzar un dardo a Quim Torra. Y lo ha hecho nada más comenzar su encuentro con el presentador del programa. El líder cántabro ha reconocido a Iñaki López que "no tenía pensado" acudir al programa porque estaba "sobresaturado de televisiones", lo que no es "algo bueno".

No obstante, ha desvelado que cambió de opinión cuando escuchó las últimas declaraciones del president de la Generalitat de Cataluña, quien ha recomendado no viajar a Madrid ante la grave situación epidemiológica que sufre la Comunidad Autónoma, una de las zonas más afectadas por el coronavirus a nivel europeo. A Revilla no le gustó el parecer de Torra.

"Ya que el honorable Quim Torra ha dicho que no recomienda venir a Madrid, me he venido aquí, y además con la hija pequeña", ha desvelado el presidente de Cantabria, y que ha cargado contra quienes “estigmatizan y señalan”, y ha precisado: “Desde los primeros momentos de la pandemia ha habido como una especie de guerra entre comunidades. Pero el que está hoy bien puede estar mañana mal”.

En esta línea, Revilla ha considerado que "Madrid lo va a superar", aunque ha matizado que "tiene un problema que no tiene Asturias, Cantabria o Galicia": "Tiene una densidad poblacional brutal donde conviven en pocos metros cuadrados rascacielos, locales cerrados y mucho metro y autobús. Y mucho tránsito de personas".

Atendiendo a estos motivos "complicados" que se están dando en todo el territorio, pero especialmente en la región central, el presidente cántabro ha afirmado que "no se puede señalar a ningún territorio y decir que no se venga a Madrid. El control aquí es más difícil que en otras comunidades autónomas".