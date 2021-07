Miguel Ángel Revilla ha aprovechado su intervención en laSexta Noche para criticar a Iván Redondo, hasta hace poco jefe del Gabinete de Presidencia de Pedro Sánchez y que con la profunda remodelación del Gobierno que efectuó el líder del Ejecutivo se marchó del mismo: "Le pudo salir bien lo de Cataluña, pero lo de Murcia fue el comienzo de una catástrofe importante. Estos gurús que a veces se nos presentan como cerebrines no lo son tanto".

"Yo, desde luego, no me fío nunca de ellos, ni de gurús ni de asesores", ha apuntado el presidente de Cantabria. Frente al papel que ha tenido Redondo en el Gobierno de Sánchez, Revilla se ha limitado a señalar que "cada uno actúe con conciencia". Asimismo, ha defendido que "no hay mejor gurú que la calle, estar mucho allí y escuchar".