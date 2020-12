Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, se ha mostrado contundente en laSexta Noche con los militares retirados que hablaron en un chat de "golpes de estado" y de "fusilar" a españoles. "Me parece un hecho gravísimo. A algunos de ellos les he tenido en mi despacho", ha expresado Revilla.

"Si yo fuera el rey les llamaba por teléfono y les pedía que me dejaran en paz. No me echen apoyos de este tipo porque lo que me están poniendo es una soga al cuello. Dedíquense ustedes a contar batallitas a sus nietos, dedíquense a desempolvar las medallas y los uniformes de gala y dejen de hacer el tonto", ha manifestado el presidente de Cantabria.

En la misma línea, el líder del PRC ha afirmado que "les diría más": "Están ustedes retirados con jubilaciones muy onerosas que pagamos todos los españoles así que dedíquense a disfrutar de la jubilación".

"Me parece que además empañan la figura de un Ejército español que tiene ahora mismo muy buena imagen, especialmente la UME", ha señalado Revilla, quien ha pedido a "estos señores que se olviden ya de batallitas". "Esto hay que cortarlo", ha defendido de forma contundente.