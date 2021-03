Miguel Ángel Revilla ha expresado en laSexta Noche que "el léxico" de Ayuso e Iglesias le "resulta repugnante". En lo referente al candidato de Unidas Podemos, el presidente de Cantabria ha criticado que se refiera a la "derecha criminal", ya que, según ha defendido, "criminales no son; tienen el respaldo de los ciudadanos, por lo que son respetables".

"Mas allá de que a mí me parecería una mala noticia que gobernase PP y Vox, porque Vox es ultraderecha, es un partido legal", ha manifestado, tras lo que ha afirmado: "Esa terminología bélica del insulto yo no lo he utilizado en mi vida y me rechaza oírlo; no me parece que sea el camino".

En este sentido, Revilla ha subrayado que "una diferencia entre Más Madrid y Podemos, y entre Errejón e Iglesias" es que cree que "esa palabra no la pronunciaría Errejón".

"Este enfrentamiento bélico que va a haber en estos dos meses donde habría que hablar de vacunas y de reactivación económica, va a ser un espectáculo poco edificante de lo que tendría que ser una política de confrontación dura, pero no de insultos", ha lamentado, añadiendo que "el que insulte" nunca tendrá sus votos. "El insulto no lo comprendo, pero por desgracia vamos a asistir durante dos meses a mucho de esto".

La defensa a Gabilondo: "Es un hombre educado e intelectual"

Mientras, el presidente de Revilla ha destacado que "en medio de esa confrontación emerge la figura de una persona que es todo lo contrario, Gabilondo, que es un hombre educado, correcto e intelectual". "¡Qué falta hace gente que ponga mesura en este gallinero de insultos!", ha expresado, tras lo que ha criticado que "es lamentable que estemos viendo esta política en España".