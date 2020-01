El presidente de Cantabria ha analizado en laSexta Noche el contenido del documento de acuerdo que alcanzaron PSOE y ERC para que la formación independentista se abstuviera en la votación para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno, que finalmente salió adelante con 167 'síes' frente a 165 'noes' y 18 abstenciones.

"Me consta, y puedo hasta jurar, que la primera condición que puso ERC para empezar a hablar que el documento que se firmase no podía tener la palabra 'Constitución' en ningún párrafo. Sánchez no puede dar la independencia porque no puede", ha destacado Revilla, que no obstante ha recalcado que dicho documento "demuestra la intención de unas concesiones inadmisibles para los que tenemos un sentido: que en España, todo lo que se acuerde lo tenemos que acordar entre todos".

"Obviar la palabra 'Constitución', que para ERC es como para Dracula ponerle un crucifijo, era la primera condición para sentarse", ha insistido Esquerra, que ha afirmado que "lo de Cataluña se tiene que hablar" y ha planteado "una reforma del estatuto aprobada por todos los españoles y los catalanes".

Pero ha continuado exponiendo su tesis principal: "Mientras no se modifique, la Constitución es la ley que obliga a todos los españoles; más, a los que tenemos responsabilidades de Gobierno, porque la hemos jurado o la hemos prometido". En este sentido, Revilla también ha criticado duramente el cambio de posición de Sánchez, que pasó de afirmar que no pactaría con los partidos nacionalistas a intentar conseguir su apoyo para gobernar.