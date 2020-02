Verónica Sanz ha dado paso a un vídeo de recopilación de los momentos más divertidos de Matías Prats (entre los que se encuentran sus famosos 'chascarrillos') a lo largo de su trayectoria como presentador de informativos. Entre ellos, el día en el que el periodista y Susanna Griso presentaron 'El español de la historia'. Ese día la presentadora le preguntó a Matías Prats si había encogido, algo que ha provocado las carcajadas del presentador de informativos al recordarlo.

"Hicimos unas pruebas los dos y estábamos a la misma altura. Y, de repente, cuando hice el informativo, que era previo al programa especial, bajé corriendo, me situé al lado de ella, y apareció Susanna que me llevaba dos cuartas y pensé: '¿Qué ha pasado aquí? El presentador ha encogido", ha recordado.

Sobre sus 'chistes' o 'chascarrillos', el periodista ha afirmado: "Pasarán los años y yo habré estado en el origen de la España democrática porque narré o participé en la llegada de la monarquía, la muerte de Franco, la democracia, la Constitución, el 11S.... pero seguro que me van a recordar por los chascarrillos, pero no me importa, al contrario".

A continuación, Iñaki López ha dado paso una recopilación de las divertidas reacciones de Matías Prats a los fallos técnicos que ha sufrido a lo largo de su carrera, un vídeo que, de nuevo, ha hecho reír al presentador.

"Hubo un día en el que el realizador me dice: 'Matías, se ha caído el sistema, enróllate'. Y lo primero que dije a los espectadores que se quedaron impresionados porque no comprendían la frase fue: 'Señores, se ha caído el sistema', ha recordado el periodista.

El presentador de laSexta Noche le ha preguntado en ese momento si no le invade una ola de terror cuando se producen fallos técnicos en pleno directo, a lo que Matías Prats le ha respondido: "Bueno, ahí lo que hay que hacer es responder con naturalidad, reconocer que hay un fallo y tratar de ocupar esos segundos que se hacen eternos. Por eso conviene llevar la lección aprendida antes de sentarse", ha manifestado.