Boticaria García ha respondido en laSexta Noche sobre la probabilidad que existe de contagiarnos de coronavirus a través de envases, tras hacerse público que China ha encontrado una muestra viva de coronavirus en un envase de bacalao congelado.

En este sentido, la farmacéutica ha destacado que "la novedad es que es la primera vez que se han detectado restos de coronavirus vivos en envases. Antes lo que se había visto era material genético"

"Desde junio se han analizado en China 670.000 muestras en envases de este tipo y se ha detectado coronavirus en 22. Por lo tanto, los centros de control y prevención de la enfermedad dicen que es muy improbable que nos podamos contagiar a partir de los envases", ha señalado Boticaria García, quien ha pedido que "no nos agobiemos tanto por esto y vamos a quedarnos con que la prevención está en la distancia".

Además, la farmacéutica ha defendido que "la precaución que deberíamos tener siempre es lavarnos las manos cuando traemos la compra del supermercado y mientras estamos colocando la compra, no llevarnos las manos a la cara". "Si nos la lavamos bien antes, nos las lavamos bien después y no nos tocamos la cara, en principio no hay problema", ha afirmado.