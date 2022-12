Para el juez que envió por dos veces a Blesa a la cárcel el fondo del asunto es el siguiente: "Vamos a montar un espectáculo, una historia donde un juez de instrucción es querellado por prevaricación, el fiscal que se querella a su vez es querellado por manos Limpias. Vamos a montar tal espectáculo que al final coincidamos en decir, vale, no va a pasar nada, pero comprende que te tengamos que recusar porque con todo este lío que hemos montado alguna enemistad tienes que tener".

Elpidio José Silva instruía dos causas, el 'caso Blesa' y el caso 'banco de Miami'. No puede hablar de ninguna de ellas porque podría acabar inhabilitado. "Parte de esta estratagema sirve para dejarme indefenso. Yo no puedo hablar de la causa, no me puedo defender demostrándole todo lo que sé, que sé mucho. La ley dice que tengo que guardar reservas contra la causa, incluso estando imputado".

Según apunta Iñaki López, hay quien cree que si Blesa está en la calle es porque el juez que instruyó su causa cometió un error. "Miguel Blesa queda en libertad porque yo lo acuerdo, y yo lo acuerdo porque las resoluciones de la Audiencia no eran del todo claras. Lo que dice la ley es, en caso de duda, a favor el imputado".