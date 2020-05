El exministro de Industria Miguel Sebastián está pidiendo a los políticos que eviten el uso de las corbatas en este periodo de emergencia sanitaria por el COVID-19. ¿Por qué? Por una cuestión de seguridad. "No entiendo por qué la siguen llevando en tiempos de coronavirus", ha destacado en laSexta Noche.

"Me sorprende porque estamos siendo muy cuidadosos con lo que tocamos y con el calzado. En cambio, no lo estamos siendo con la corbata, que es un instrumento que no se lava y está al lado de la boca, y es un factor de riesgo", ha argumentado Sebastián, que ha pedido extremar las pedidas de precaución para evitar nuevos contagios.

El exdirigente socialista ha valorado también el plan de acción del Gobierno en laSexta Noche: "¿Qué provincias están listas para pasar a la fase 1? Creo que esa es la discusión. Había entendido que esto iba a ser asimétrico, y todavía no he visto esa asimetría más allá de un puñado de islas", ha considerado Sebastián, que ha añadido: "Vamos todos de la mano, y creo que es un error".

No obstante, ha matizado: "Me gustan muchas cosas de este plan de desescalada, y una de ellas es que no haya fechas a priori. Que se vayan poniendo a medida que el número de casos se vaya reduciendo". Respecto a la cuestión económica, Sebastián ha alertado del peligro que corre nuestra actividad por la crisis provocada por el coronavirus.

"El daño está ahí. La economía ha caído un 30% en dos semanas", ha lamentado el exministro, si bien ha matizado que "con la desescalada, si se hace bien, se podrá recuperar parte de la actividad". En este sentido, ve posible el paso fronterizo con cierto control a partir de "algún tipo de pasaporte sanitario. Si se cede esa información de forma voluntaria, el control de fronteras se podría hacer".