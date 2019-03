"No podemos salir sacando pecho, como ha hecho Montoro, hay que ser prudentes"

"De Guindos tiene razón al decir que la recuperación es modesta y frágil y que se tiene que consolidar", asegura el economista José Carlos Díez.

Díez destaca que las ventas de coches muestran muy bien cómo están las expectativas de consumo y, por tanto, la economía de un país. Lejos de ser alentadoras, están cifras muestran un retroceso significativo de la economía. "Hemos vuelto a niveles de venta de coches de finales de los años 70, hasta que no suba habrá problemas", asegura.

"Grecia ha reconocido que no tiene para pagar pensiones este mes. La crisis del euro no está resuelta", señala el economista. "La situación de consumo es muy débil y las perspectivas de salarios y empleo no son buenas", añade.

Sin embargo, aunque recuerda que según datos del INE, se han destruido 317.000 empleos en seis meses de este 2013, Diez considera que "a partir del segundo semestre del año que viene podríamos empezar a crear un poquito de empleo".