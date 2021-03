El posible escenario de elecciones en Madrid divide a Cristina Almeida y a José Manuel García-Margallo en laSexta Noche. Para el exministro, la clave está en la mayoría que pueda conseguir Isabel Díaz Ayuso para gobernar en solitario o con "apoyos puntuales".

"Lo que no se puede hacer", incide, es "no demonizar a Podemos y demonizar a Vox". "Me parece más anticonstitucional Podemos que Vox", agrega, punto en el que no coincide con Almeida.

"Ella -Ayuso- está deseando pactar con Vox", critica Almeida, que también carga contra el lema 'socialismo o libertad' de Ayuso y que no cree que Ciudadanos vaya a desaparecer de cara a este posible paso por las urnas, como puede verse en el vídeo.