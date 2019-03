Pilar del Castillo, PP: "No puedo prometer que no habrá más recortes"

EL DEBATE DEL 25-M, EN 'LASEXTA NOCHE'

Pilar del Castillo, del Partido Popular, asegura que no puede prometer que no habrá más recortes, "no creo que nadie pueda hacer esa promesa". La candidata rechazó en su momento la cartera de Medio Ambiente con el expresidente Aznar porque reconoció no tener los conocimientos adecuados. "No aceptaré ninguna comisión en el Parlamento europeo del que no tenga conocimientos". Desconoce el presupuesto de la campaña electoral a las europeas de su partido, y cree que el PP ha dado todas las explicaciones oportunas ante las sospechas de una supuesta financiación irregular. "Las promesas electorales se han incumplido en el Gobierno porque la situación era distinta a la que se nos comunicó". Insiste en que intentará cumplir "hasta la extenuación" el programa electoral en el Parlamento europeo.