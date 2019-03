Pedraza: "La 'Doctrina Parot' le quemaba en las manos a muchos jueces"

"Yo le pedí que no se acatara la decisión de Estrasburgo. Y no es que quiera que no se acaten las decisiones internacionales, opino que el país tiene que estar por delante de lo que digan los demás. Si hemos tenido la mala suerte de que le han vendido que aquí queríamos la derogación de la 'Doctrina Parot', está muy mal", explica Pedraza.

España ha firmado acatar las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos. Sin embargo, Ángeles Pedraza optaría por no acatar este dictamen. "Parece que les quemaba la ‘Doctrina Parot’ en las manos a muchos jueces. No entiendo las prisas. Los familiares de Piriz han cruzado toda España en dos horas, algo huele mal, seguramente ya se les habría avisado", explica la presidenta de la AVT.

¿Qué le ha dicho el Gobierno que ha hecho y qué no podía hacer? "Ahora tenemos poco margen. Creo que los políticos tendrían que haber cambiado el código penal y la legislación. Se ha tardado muchísimo. No hemos sabidos explicar fuera de España quién es ETA. Se han hecho mal los deberes".

Esta asociación ha convocado una manifestación que servirá para criticar la acción de "políticos, jueces y todo el mundo que ha hecho que lleguemos a este punto".