Durante las últimas semanas, Isabel Díaz Ayuso, que será investida presidenta de la Comunidad de Madrid en los próximos días, se ha visto envuelta en diferentes polémicas.

Por un lado, ha empezado a recibir la presión de la oposición por su relación con Esperanza Aguirre, a la que la Fiscalía ha pedido imputar, junto con Cristina Cifuentes e Ignacio González por la presunta financiación ilegal del PP madrileño.

También, se ha conocido que Ayuso no pagó el IBI de su empresa durante cinco años, lo que supondría una deuda con el Ayuntamiento de la capital.

Además, unas informaciones apuntan a que la popular estaba al corriente de la quiebra de la empresa familiar que recibió un préstamo de la empresa semipública Avalmadrid. Aun así, aceptó la donación de dos inmuebles que habrían servido de aval ante dicha deuda y por lo que la candidata podría haber incurrido en un delito de alzamiento de bienes.

Pablo Montesinos, preguntado por si "pone la mano en el fuego" por Ayuso, ha recalcado que "ni está llamada como testigo, ni investigada por absolutamente nada". "Esa es la realidad", añade.

Y explica que se trata de "una campaña orquestada por la izquierda, que se han puesto muy nerviosos porque comprueban que la próxima semana se va a llevar a cabo el debate de investidura" de la candidata en Madrid.

"Están haciendo todo lo posible por embarrar el terreno en vísperas del debate de investidura", insiste.

Así, reincide en la idea de que Ayuso no está investigada y por lo tanto, desde el PP no se van a plantear qué harían si lo estuviese: "Desde el plano político, Ayuso ha hecho todas las declaraciones, y en el plano judicial, la Justicia no ha llevado a cabo ninguna maniobra".

"Siempre va a dar las explicaciones oportunas y más pronto que tarde va a ser una buena presidenta para Madrid", concluye.