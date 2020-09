El exministro y profesor Miguel Sebastián ha advertido en laSexta Noche sobre la crisis sanitaria que atraviesa España. El expolítico ha recurrido a datos concretos para ilustrar la gravedad de la pandemia en nuestro país: "En lo que llevamos de septiembre Europa más o menos ha aportado un millón de casos al mundo, pero de ese millón casi medio millón ha sido España y Francia".

El profesor también ha aludido a la necesidad de decretar el estado de alarma en Madrid, siendo "extensible a todas las comunidades con incidencia muy alta": "Madrid, en lo que llevamos de septiembre, ha tenido 86.000 casos, más o menos lo mismo que Reino Unido y muy por encima de Alemania o Italia, que han tenido unos 37.000. El conjunto de España ha tenido 253.000 en este mes", ha explicado.

Por eso, ha asegurado, "hay que hacer un modelo contundente, aunque sea breve, pero muy contundente": "Se debe permitir a la gente salir, mantener los parques abiertos, pero no puedas cambiar de barrio, que no puedas utilizar el transporte público, escuelas cerradas, universidades cerradas, extender el teletrabajo... que esto dure cinco días laborables y dos fines de semana".

"Hay que plantearse una acción contundente en Madrid y quizás en las comunidades autónomas como Navarra o La Rioja que están en una situación parecida", ha aseverado.

Además, Sebastián alerta de la posibilidad de que "alargar" la imposición de restricciones en el tiempo acabe suponiendo un varapalo mayor a la economía: "Los científicos dicen que estamos en una transmisión comunitaria, y por lo tanto eso no va a funcionar. Vamos a ir prolongando esto durante semanas, es lo que va a acabar perjudicando a la economía".

Sobre medidas como el cierre de servicios de hostelería o la escalonada de la entrada al trabajo, Sebastián ha afirmado que si se aplicara durante unos diez días el ocio quedaría "prácticamente cerrado": "Podrías ir a un bar, siempre que estuviera en tu zona".

Sebastián ha vuelto a incidir en las arcas de Noe: "Si hay una persona contagiada en casa, hay que sacarla y llevarla a un hotel. Es mejor darle dinero a los hoteles para que alojen a gente con el virus cómodamente durante un par de semanas. Las arcas de Noe se pueden utilizar para esto".

Además, se ha mostrado contrario al cierre de parques: "No soy partidario de cerrar los parques porque los parques hay que mantenerlos abiertos para salir a pasear. Eso no tiene incidencia en los contagios y creo que habría que mantenerlo".

"Hay que ir a medidas muy efectivas, muy contundentes y que dañen lo mínimo posible el estado de ánimo de la población, que ya está harta y pensando en cuándo vamos a salir de esto para evitar tanto daño económico como el que estamos teniendo", ha reiterado.

Miguel Sebatián ha afirmado que el resumen es que "España siempre llega tarde a los confinamientos y sale demasiado rápido de ellos. Ya hemos perdido una semana y espero que no perdamos otra semana más y que el próximo martes en el Consejo de Ministros se declare el estado de alarma para Madrid, porque no significa volver a lo de marzo, sino decretar medidas para que los madrileños no puedan moverse de los barrios, obligar a los infectados a trasladarse a hoteles, etc", ha afirmado.