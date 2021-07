¿Estamos cerca del pico de la quinta ola de coronavirus? El exministro de Industria Miguel Sebastián cree que sí: "Lo podemos alcanzar la semana que viene, pero va a ser un pico de 700 y con bastante disparidad entre comunidades". En declaraciones a laSexta Noche, el exdirigente socialista considera que "esta ola se parece en incidencia a la tercera, que fue una escabechina tremenda que causó 30.000 muertos".

"Esta ola, evidentemente, no va a causar ese número de muertos gracias a las vacunas. Si no, habríamos tenido un desastre", ha recalcado el exministro de Industria, que no obstante ha querido recordar que en julio ya llevamos 300 muertos, cifra que "sigue siendo una barbaridad", si bien ha remarcado nuevamente que esta ola "nada tiene que ver con la mortalidad que se tenía en las olas anteriores antes de la vacuna".

Precisamente, estos datos son los que, para Sebastián, demuestran "que la vacuna es algo necesario, pero no lo suficiente para controlar la pandemia". En este sentido, cree que se necesitan "otras medidas más allá de la vacuna si de verdad queremos contener" el virus. Porque, a día de hoy, Sebastián ya vaticina que los efectos de esta nueva ola no son buenos: "Vamos a tener peores niveles en el turismo de lo que esperábamos, se notará en la economía".