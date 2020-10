Miguel Sebastián, economista y exministro de Industria, Turismo y Comercio, ha mostrado en laSexta Noche tres gráficas que ponen de manifiesto "la preocupante situación" en España. "Como no nos dan la métrica, la tenemos que buscar nosotros y esta habla cosas muy diferentes de las que nos dicen", ha afirmado el economista.

Así, el exministro ha mostrado unas gráficas que ponen de manifiesto que la situación es "muy preocupante". La primera, en la que aparece representada la tasa de crecimiento diario de los casos en España desde junio, finales de mayo, muestra que "desde primeros de octubre tenemos una tasa de crecimiento diario del 2%", lo que Sebastián ha advertido que "es una barbaridad".

"Por poner un ejemplo, EEUU tiene un 0,8% de tasa de crecimiento diario y cuando en mayo empiezan a relajarse las restricciones, la tasa de crecimiento era del 0,3%. Ahora estamos en el 2%, por lo que no hace falta ser experto o epidemiólogo para saber que es una situación muy preocupante", ha advertido.

En lo referente a la gráfica que muestra los infectados que han tenido síntomas en los últimos siete días, Sebastián ha señalado que "desde el 4 de octubre la situación es explosiva". Y sobre los "722.575 casos" que ha calculado desde agosto a septiembre, el experto ha dicho que "no se pueden achacar al frío, como se dice, sino a una falta de estrategia".

Asimismo, Miguel Sebastián ha destacado que "todavía no se ha evaluado si ha sido buena idea abrir los colegios" y ha expresado que, en su opinión "ha sido una mala idea abrir las universidades". "Seguimos sin tener una buena métrica del contagio y así es muy difícil que la gente se aclare", ha manifestando de forma contundente.

Calcula cuánto costaría cerrar la economía una semana

Merecería la pena cerrar la economía una semana si pegamos frenamos al virus y empezamos a hacer las cosas bien"

En otro momento de la entrevista, el exministro de Industria ha indicado que ha calculado cuánto costaría un cierre completo de la economía durante una semana (cinco días laborables y dos fines de semana)". "Para cinco millones de personas que son de trabajos no esenciales y que no pueden teletrabajar, costaría en torno a los 2.000 y 2.500 millones de euros", ha señalado, al tiempo que ha añadido que "si por 2.000 o 2.500 millones de euros le pegamos un golpe definitivo al virus y luego empezamos a hacer las cosas bien, y no a repetir lo del verano, merecería la pena".

"Es muy fácil de decir y seguramente será difícil de hacer, pero convendría que se analizase y se pusiese encima de la mesa", ha concluido Miguel Sebastián.