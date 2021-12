La escritora Almudena Grandes, quien falleció el pasado 27 de noviembre a causa de un cáncer, visitó el plató de laSexta Noche en varias ocasiones. Grandes, "optimista congénita", como ella misma se definía, presumió de ser de izquierdas, feminista y republicana. "La transición es un camino, pero nosotros no hemos llegado a ninguna parte porque transición se ha convertido en un régimen permanente", manifestó durante una entrevista en laSexta Noche en diciembre de 2013.

En otra entrevista en junio de 2019, la escritora criticó lo que entienden algunos como "patriotismo": "Me da mucha rabia que el patriotismo no se vincule con pagar impuestos para que los servicios públicos de este país sean mejores, para que no haya niños en el umbral de la pobreza, para que el mayor tesoro que tenemos que es la sanidad pública no se ponga en peligro... ¿El patriotismo es ponerse una pulsera con la bandera de España? Para mí el patriotismo es otra cosa", expresó. En este vídeo, puedes ver una recopilatoria de sus mejores momentos en laSexta Noche.