Marina Marroquí: "Fui arrastrada por mi maltratador calle abajo y nadie me ayudó"

ASEMEJA EL SÍNDROME DE MUJER MALTRATADA CON EL DE ESTOCOLMO

"Mi familia me sacó de la violencia machista en el último de los límites", así ha explicado en laSexta Noche Marina Marroquí su caso. Además, ha lamentado que "la sociedad machista dé coartadas para que no se vean las señales del maltrato" y se ha preguntado "qué está haciendo mal la sociedad para que siete de cada diez mujeres maltratadas no denuncien".