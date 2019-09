En laSexta Noche hemos hecho un repaso por algunos momentos importantes en la vida de la actriz María Castro. Entre ellos, su estreno en la televisión con la serie 'SMS' de esta cadena cuando solo tenía 23 años, así como una actuación en la que cantó con David DeMaría en 2009. "¡Qué vergüenza!", ha dicho la actriz al verse en el escenario junto al cantante.

También le hemos mostrado unas imágenes de su pasado como gimnasta. "Tenía 15 años. Soy lo que soy gracias a la gimnasia. Los valores que me han enseñado y todo lo que he vivido como gimnasta no se me olvidará nunca", ha contado la actriz.

Sin embargo, sin duda uno de los momentos más importantes para la actriz fue la pedida de mano que su marido le hizo en 'El Hormiguero', imágenes que han emocionado a María Castro. "Yo no entendía nada. Me emociono porque con esa canción nació nuestra hija, por eso la puso, fue a tocar la fibra", ha contado.

Para la actriz, a pesar del público, "fue intimísimo". "En cuanto apareció mi hoy marido yo no veía ni a Pablo, ni al público, ni a España. Yo solo podía mirarle y escuchar lo que me estaba diciendo porque no terminaba de creérmelo y para mí fue igual de íntimo que para cualquiera", ha manifestado.

Durante la entrevista, la actriz ha defendido además que las mujeres deberían "tener más oportunidades" para demostrar que son "igual de válidas y profesionales" que los hombres.

Además, a raíz de ser Plácido Domingo acusado de acoso sexual a nueve mujeres, Iñaki López le ha preguntado a María Castro acerca de si cree que las cosas han cambiado con respecto a los estándares de comportamiento que había antes y los que hay ahora. "No es no. Da igual antes que ahora y en el momento en el que alguien se siente incómodo en una relación de dos, tres o múltiples, el 'basta' debería ser suficiente para que algo se detuviese 'ipso facto'", ha defendido.

También ha hablado sobre la polémica con el cantante C. Tangana por sus letras. Castro ha defendido que "se debe respetar el papel de cualquier sector, pero también se pueden contar historias de personas machistas". Según la actriz, también se debe hablar de historias de "violadores, gente que se droga o que actúa mal". "Todo eso tiene que contarse porque es una forma también de concienciar de lo que es correcto y de lo que no", ha manifestado.

Por otro lado, en lo referente a la conciliación laboral y familiar, la actriz ha lamentado que "si hay que conciliar, se da por hecho que la mujer renuncia a su vida laboral". "Es parte del machismo en el que vivimos", ha criticado.