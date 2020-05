Diego Belmonte es uno de los miles de trabajadores afectados por el dramático cierre de Nissan en Moncada, en Barcelona. Se quedará sin trabajo cuando la sede de la compañía eche el cierre. ¿Tienen algún plan alternativo o se han dado ya contactos?

"Los trabajadores tenemos claro que esta es una situación reversible", ha considerado Diego, que pide a "la administración central y a la de la Generalitat luchar como mínimo un 25%" de lo que lo están haciendo ellos, y ha añadido: "Luego, si no hay otra cosa, se pueden buscar alternativas".

Diego ha señalado que "hay que hacerle llegar a Japón que esto no es culpa" de los trabajadores, y ha añadido: "Si no nos adjudican vehículos es muy difícil mantener la producción y nuestros puestos de trabajo". En este sentido, el empleado de Nissan ha comparado esta situación con un hipotético escenario en laSexta Noche.

"Es como si te quitan a todos los tertulianos. Tú puedes ser muy buen periodista, pero al final tu jefe te dirá que no tienes audiencia porque no tienes a nadie. No es tu responsabilidad, sino la incompetencia de tu jefe", ha valorado Diego, que ha asegurado que su futuro cercano pasa por "pelear para que la planta no cierre".

Diego ha reconocido que llevan "más de media vida en esos puestos de trabajo": "Somos una familia y hemos compartido nuestras penas y alegrías. Llevamos muchos años sufriendo, pero nos ha hecho ser fuertes para pelear por nuestros puestos".