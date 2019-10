Francis Franco ha expresado su opinión abiertamente sobre la exhumación de su abuelo en laSexta Noche. Para el nieto del dictador, "ha sido una profanación" de los restos de Franco. "Mi abuelo no estaba allí, mi abuelo está en la historia y en el cielo", ha manifestado.

"No sé si fue el rey o Carlos Arias quien pidió a mi abuela enterrar a mi abuelo en el Valle de los Caídos", ha asegurado el nieto del dictador, afirmando, asimismo, que "no es un mausoleo hecho" para Franco. De hecho, ha afirmado que su abuelo quería ser enterrado en el cementerio de El Pardo. "El dolor que le produjo a mi abuela que mi abuelo no iba a reposar con ella fue horrible", ha expresado.

"Humillar a los muertos es de cobardes"

El nieto de Francisco Franco cree que la exhumación "ha sido un acto electoral del PSOE". "¿Qué vende el PSOE si no vende lo que ha hecho con los restos de mi abuelo?", se ha preguntado, y se ha referido a Sánchez para decir que "humillar a los muertos es de cobardes". "Va a pasar a la historia por ser un profanador", ha criticado.

Defiende que la bandera del águila negra "no es preconstitucional"

Sobre el franquismo, Francis Franco ha afirmado que "no existe" porque su abuelo "no quiso que existiera", así como que la bandera con el águila negra "no es preconstitucional, sino histórica". "La España de mi abuelo no era una dictadura, era una 'dictablanda'", ha expresado.

"No se puede comparar la Alemania nazi con la época de Franco"

A lo largo de la entrevista, el nieto del dictador también ha defendido que "no se puede comparar la Alemania nazi con la época de Franco". Además, ha defendido que si su abuelo "no se hubiese alzado en las armas, España habría sido un satélite de la URSS".

En lo referente a la posibilidad de que familiares del dictador grabasen el momento de la exhumación, Francis Franco ha respondido: "Si hemos grabado es un tema personal nuestro" y ha destacado que el hecho de que no se grabase no fue una decisión suya, sino "una imposición del Gobierno".

A pesar de que ha reconocido que les trataron "con respeto", Francis Franco se ha quejado de que "nadie del Gobierno pasó por arcos de seguridad", algo que sí tuvieron que hacer los familiares.

"Para mí ha sido muy duro", ha expresado el nieto del dictador, quien, además, ha contado que durante la exhumación escribió "todo lo que estaba pasando en una libreta: horas, impresiones....". "Me vine abajo y me quise entretener haciendo otras cosas", ha indicado y ha asegurado que al grito de "¡Viva Franco!", él no contestó con un "¡Viva!".

Francis Franco también ha indicado que ha "criticado el excesivo protagonismo que Franco le dio a la iglesia" y ha finalizado la entrevista criticando que sean "la familia más investigada que ha habido nunca".