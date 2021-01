La vida del boxeador Poli Díaz es, como él ha reconocido en otras ocasiones, como un ascensor. "Me porto bien o mal. Pero ahora me estoy portando bien porque quiero vivir muchos más años", ha confesado al periodista Iñaki López en una entrevista concedida a laSexta Noche, donde ha asegurado que todos los golpes que se ha llevado en su vida se los ha dado él solo.

"Nunca hay que decir que has superado algo, siempre hay que tener la guardia alta, como con el COVID-19", ha añadido, en referencia los polémicos sucesos que han envuelto su pasado. Sobre esta cuestión ha precisado que "muchas veces" le ha faltado decir "no" a mucha gente: "He sido el que me he hecho daño a mí mismo. Las veces que he caído han sido por mi culpa. No echo las culpas a nadie".