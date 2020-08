José Sacristán ha afirmado en laSexta Noche que "habría que insistir" en que el PSOE y Unidas Podemos "se pongan de acuerdo". "Efectivamente hay una dualidad que confío en que no desemboque en una ruptura porque eso sería la satisfacción de la derecha", ha manifestado, al tiempo que ha criticado que "siempre hay por parte de Iglesias un cierto afán de protagonismo".

"Sin embargo, confío en que este proyecto político siga adelante", ha manifestado el actor, quien ha señalado que "hay un Pablo Iglesias que padece la impaciencia del mal aprendiz". "Hay una valoración de la situación en la que el manejo de la realidad política no la hace con el debido ajuste, desde mi punto de vista", ha expresado José Sacristán.

Asimismo, el actor ha dicho que cree que "en estos momentos no está en cuestión la monarquía", entre otras cosas, porque no ve "dentro de la izquierda española la figura que pueda encarnar de verdad la posibilidad de hacer una traslación de esa envergadura".

"No creo que la figura del rey Felipe esté amenazada y no veo próxima la república en absoluto. No es porque yo lo deseara o no, pero no lo veo próximo dada la relación de fuerzas y en la circunstancia actual en la que estamos. No creo que esa sea la urgencia", ha afirmado Sacristán, quien ha defendido que es "mejor que el Gobierno se mantenga y más teniendo en cuenta la posición y el perfil del contrincante o contrincantes políticos".