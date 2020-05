En laSexta Noche hemos querido poner en el centro del debate la situación que vive el sector de la hostelería por el plan de acción del Gobierno para frenar el golpe económico derivado de la crisis del coronavirus. Para ello, hemos hablado con Santi Marrón, propietario del 'Bar Matilda', y con José Luis Yzuel, presidente de la Federación Española de Hostelería.

Aunque según la medida planteada por el Ejecutivo las terrazas podrán abrir al 50% de su capacidad en la fase 1, en el sector ven con gran escepticismo y preocupación esta decisión. "El objetivo es garantizar la seguridad de los clientes, así que hay que hablar de distanciamiento y no de aforo. Pero esto es inviable económicamente", ha declarado Yzuel.

Marrón es uno de esos empresarios afectados por las medidas del Gobierno: "Yo no tengo terraza y mi negocio es imposible abrirlo. Hasta que no se pueda abrir al 100% no lo haré porque los números no cuadran". En este sentido, el dueño del 'Bar Matilda' también regenta una serie de locales de ensayo y lamenta que el Gobierno no haya resuelto dudas sobre su apertura y las medidas de protección inherentes.

Ambos también se han mostrado críticos con las ayudas del Gobierno al sector. "Vamos a entrar en una situación de auténtica reconversión, habrá que añadir medidas extraordinarias como la bajada del IVA", ha señalado el presidente de la Federación Española de Hostelería, que pide al Gobierno que escuche al sector y le deje trabajar.

"No es fácil pedir ayudas. La única que he recibido es la del ERTE, que han sido 661 euros", ha lamentado Marrón, que ha añadido: "Tengo la suerte de que no me van a cobrar el alquiler del local hasta que acabe el Estado de alarma. A muchos que tienen locales no se les va a hacer descuento y, si se lo hacen, lo van a tener que pagar más adelante".

¿Qué porcentaje de bares no van a volver a abrir en España? Es la pregunta que el presentador de laSexta Noche, Íñaki López, ha lanzado a José Luis Yzuel, que se ha mostrado claro al respecto: "Hemos calculado en torno al 15% de los locales de restauración, estaríamos hablando de 40.000 locales, pero dependerá de que estas ayudas se concreten y sean reales. Si no se parecen a las que pedimos, probablemente podríamos duplicar esa cifra".