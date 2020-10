El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido que "por supuesto" ha cometido "errores" durante su gestión de la capital. "Por supuesto, estoy seguro de que he hecho comentarios o afirmaciones en un momento que no debería haberlos hecho o que he adoptado posturas que no eran las que se correspondían en ese momento con el ámbito institucional que a mí me corresponde representar", ha manifestado, al tiempo que ha afirmado: "Todos cometemos errores".

Sin embargo, para Almeida, quien de verdad opta por "una política de bloques parece peligrosa para el futuro de los españoles" es "el presidente del Gobierno". "Cuando más esfuerzo habría que hacer por gobernar para todos y por la transversalidad, el presidente del Gobierno sigue optando por una vía radicalmente distinta, por la vía de entender que su permanencia en el Palacio de la Moncloa depende de que podamos seguir manteniendo una política de bloques", ha criticado.

En este sentido, Martínez-Almeida ha insistido en que "en estos momentos en España hay una parte de la política que no se entiende sino desde la confrontación, la crispación, división, desde las trincheras y el enfrentamiento y hay una parte de la política encabezada por Sánchez que entiende que la política de bloques es la vía más fácil para que él pueda seguir siendo presidente".

Asimismo, José Luis Martínez-Almeida ha dicho que está "seguro de que Sánchez tiene fijación con Madrid y con el modelo político de la Comunidad", ya que, según el alcalde de Madrid, el presidente del Gobierno "es consciente de que tiene que ir a por un bastión de un modelo político que ha triunfado y representa lo mejor de las políticas del PP". "Por tanto, el presidente del Gobierno, desde la perspectiva política de ocupación de espacios de poder que tiene, entiende que la Comunidad de Madrid es un espacio político que tiene que ganar lo antes posible", ha asegurado.

Así, el alcalde popular ha insistido en que cree que "hay pulsión política del presidente del Gobierno hacia Madrid porque representa un modelo contario a sus políticos", un modelo que, según Almeida, "es de integración porque a todo el que llega no se le pregunta de dónde viene y hay total libertad", "Creo que eso al presidente del Gobierno le molesta en términos políticos", ha apostillado.

Por último, cuando Iñaki López le ha preguntado por qué desde su partido emplean términos como 'Madrileñofobia' o similares durante el debate político, José Luis Martínez-Almeida le ha respondido: "Yo no sé las declaraciones que hace cada uno, pero no creo que hayamos dicho las máximas autoridades que haya un odio visceral hacia Madrid; no creo que sean comentarios".