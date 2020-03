"La ley es el imperio que hay que respetar". De esta forma ha defendido José Bono en laSexta Noche la posición contraria de su partido a la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, sobre lo que se ha mostrado tajante: "Gobernando mi partido, el PSOE no va a permitir un referéndum secesionista en Cataluña. No por un posicionamiento anticatalán, como ellos dicen, sino por un planteamiento solidario".

El exministro socialista ha insistido en que "no hay democracia si no hay ley", y ha puesto un "ejemplo duro" para explicar su argumento: "Una banda de bandidos roban y pueden votar entre ellos cómo se reparten el botín robado. Eso no les hace honorables, ni democratas". Y ha destacado: "Lo que tienen que decidir todos los españoles según la ley no lo pueden decidir solo los catalanes".

Sobre las relaciones del Gobierno con ERC, Bono ha explicado la posición en la que cree que se encuentra su partido: "Cuando el PP se empeña en decir que el PSOE no se atreva a ir a Génova a pedir ayuda, y España tiene que tener Gobierno, el único posible es el que hay". Así, ha reconocido: "Me gustaría más otra mayoría, pero hemos de aceptar la realidad: necesitamos el voto de Podemos y la abstención de ERC".

"A mí eso no me convierte en secesionista ni en Podemita", ha asegurado no obstante Bono. Pero ¿ha habido cesiones al independentismo por parte del Gobierno? El exdirigente socialista ha respondido así: "Hay cosas que me tengo que esforzar en entenderlas. No se trata de ir como un Torquemada por la vida condenando aquello que inicialmente no entiendes".

En concreto, se ha referido a la salida de Junqueras de la cárcel: "Más que un favor político, lo entiendo como un favor penitenciario. Lo que me parecería grave y peligroso es que los demás persos, en las mismas circunstancias, no pudieran salir como ha salido Junqueras. Si se diera, yo estaría sin poder entender esto". En este sentido, ha considerado que "Junqueras no está recibiendo un trato de privilegio".