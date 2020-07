José Bono, expresidente de Castilla-La Mancha ha defendido que el acuerdo alcanzado por el Gobienro en Bruselas es "magnífico" porque es "verdaderamente importante que la deuda europea se mancomune", así como que "el Gobierno ha luchado por las ayudas y va a luchar porque las devoluciones las paguen los que más tienen y no los que más necesitan".

"Si yo tuviera que fijarme en alguien a quien apretar la capacidad impositiva pensaría en los grupos más adinerados antes que en los pensionistas que cobran la pensión mínima", ha expresado José Bono.

Sin embargo, el exministro de Defensa ha dicho no está de acuerdo con la propuesta de Iglesias de las grandes fortunas porque le parece "demagógica, entre otras cosas porque las grandes fortunas suelen tener sistemas para no pagar los impuestos que ordinariamente pagan los que no tienen esas grandes fortunas".

"Cuando escuché a Iglesias me dio la impresión de que pensaba más en captar votos que en intentar recaudar", ha criticado, al tiempo que ha defendido a Amancio Ortega. "Quien más tiene que más pague, pero eso de demonizar a Amancio Ortega porque ayuda a la sanidad pública me parece que no es digno", ha expresado el político socialista.

"Seamos serios y dejemos el odio social para la época del comunismo trasnochado que ya no se lleva", ha manifestado José Bono, quien, además, ha afirmado que Casado "se equivoca en su afán de aprovechar cada momento para ganar votos" y que, en contraposición, "Sánchez ha hecho un trabajo digno de aplauso en Europa". "Es histórico que España después de lo que hemos padecido seamos el segundo país más beneficiado de Europa tras Italia", ha apostillado.