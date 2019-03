José Antonio Monago: "Si por tener sensibilidad con los temas sociales te llaman ‘barón rojo’, bienvenido sea"

"Si por tener sensibilidad por temas sociales te llaman ‘barón rojo’, bienvenido sea". Así de contundente se ha mostrado el presidente extremeño José Antonio Monago en laSexta Noche. Preguntado por las críticas recibidas desde su partido, ha sido tajante: “En el partido nadie me ha dicho nada negativo", y es que "la esencia de la democracia es que cada uno puede decir lo que piense".

No obstante, el presidente extremeño reconoce que "con el aborto me han dado por todos los lados, pero sigo apelando al máximo consenso y defiendo mi posición". Aun así, se ha tomado su apodo con humor: "Es muy fácil poner etiquetas, pero lo de ‘barón rojo’ me produce una sonrisa porque era aficionado a la banda de música".

Otro de los frentes abiertos es el de la financiación autonómica. El ‘barón rojo’ popular entiende que “haya catalanes que se quieran independizar, pero no se puede dar la razón por un pataleo". "Voy a combatir con todas las armas para que haya solidaridad en el modelo de financiación autonómica", ha afirmado, porque, señala, “no queremos que haya dos Españas”.

José Antonio Monago también ha tenido palabras para el partido que permitió su toma de posesión como presidente extremeño: "En Izquierda Unida han sido muy valientes y razonables en todo momento, y eso lo tengo que valorar”. Aunque, ha recordado: “Tuve que hacer cosas que no me gustaban para reducir el déficit y que mis agricultores y ganaderos recibieran subvenciones". Sin embargo, "en cuanto equilibramos las cuentas, retiramos las políticas que nos habíamos visto obligados a poner en marcha".