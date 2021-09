Jorge Sanz ha confesado en laSexta Noche que hay "algo" que le "atrae" de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Hay algo que me atrae de la señorita Ayuso, no lo puedo evitar. Tiene algo muy atractivo. No diría que me da morbo, pero...", ha expresado tras ver las imágenes del baño de masas que se dio la presidenta madrileña a su llegada a la Universidad CEU en Madrid.

Además, el actor también ha dicho que, "siendo de izquierdas", también hay algo que le "gusta" del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y es el "cómo explica las cosas". "Es un hombre de una talla excepcional", ha bromeado, por su parte, Antonio Resines.