Jordi Évole: "El independentismo puede estar deseando una victoria del PP"

PIDE RESPETO PARA LOS CASI DOS MILLONES DE VOTOS INDEPENDENTISTAS

Iñaki López ha entrevistado al presentador de Salvados, Jordi Évole, quien ha opinado sobre la Cataluña posterior al 27S: "No creo que hayan cambiado tantas cosas. No tenemos un Gobierno nuevo". "La mayoría absoluta de los escaños es independentista, es verdad", ha reconocido, aunque se pregunta: "¿Se puede tirar hacia adelante la independencia sin el 50% de los votos? No". Sin embargo, admite: "No soy independentista, pero hay que respetar esos casi dos millones de votos".