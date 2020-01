Entrevista a Javier Cercas, ganador del Premio Planeta, en laSexta Noche. El escritor se alzó con el premio por su novela policíaca 'Terra Alta'. "La lectura es un placer. Cuando alguien me dice que no le gusta leer, yo le acompaño en el sentimiento. Es como si me dijeran no me gusta el sexo", confiesa Cercas.

El escritor se sienta afortunado de poder ganarse la vida con su oficio, pero reconoce que también hay momentos de dificultades y pasarlo mal. "La lectura no es sólo entretenimiento, es una manera de vivir", añade. Cercas defiende que "existe buena y mala literatura, todo lo demás es verborrea".

Con respecto a la situación de Cataluña, Cercas afirma que le ha cambiado como persona. "Yo nunca había visto cómo la sociedad se partía por la mitad. Lo que ocurrió en Cataluña en 2017 nunca lo había experimentado".

El escritor, que se define como "un catalán corriente", insiste en que lo difícil va a ser volver a unir la sociedad y señala sentir "curiosidad" por saber lo que pasará tras el acuerdo en PSOE y ERC. "Es un pacto muy vago, de una ambigüedad absoluta. La política es práctica y veremos a ver en qué se traduce eso", ha explicado Cercas en el plató de laSexta Noche.

Cercas no tiene duda: "Ninguna Constitución democrática contempla el derecho de secesión, es imposible", y apunta que "lo que pide el separatismo no es autodeterminación, es secesión" y ese derecho no es aplicable en España.

Defiende que el arte debe ser equidistante, pero como persona lo natural es posicionar. "El novelista tiene que comprender a todos sus personajes, incluso a los criminales. Si alguien descubre mi ideología leyendo mi libro sería una mala novela", apunta.